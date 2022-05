Conference: Mourinho, resto qui, vediamo cosa faranno Friedikin

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 MAG – “Io resto qui, nonostante le tante

voci. Ma non voglio stare dietro alle voci. Ora vediamo cosa

faranno i Friedkin. Questa e’ una societa’ onesta, sana, c’e’ un

progetto”. Lo dice Josè Mourinho, dopo la conquista della

Conference League. “Vincere per tre decadi mi fa sentire vecchio

– ha poi scherzato il tecnico giallorosso, a Sky – ma è una cosa

bella. Ora vado in vacanza al mare a pensare a tutto questo”.

“Cosa ha di diverso questa vittoria? La cosa bella nella mia

carriera è che al di là della vittoria con lo United, farlo con

Porto, Inter e Roma è speciale. Una cosa è vincere quando la

squadra è fatta per vincere, un’altra è vincere cose che

rimangono per sempre. Questo ci fa sentire speciali. Penso più

ai romanisti e spero che ci aspettino per fare festa e

divertirci. Sono veramente felice per la famiglia romanista”.

(ANSA).



