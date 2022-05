Conference: Roma; Mourinho, è stata vittoria della famiglia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 MAG – “E’ stata la vittoria della

famiglia, non solo quella in campo e panchina ma anche quella

dello stadio. Il nostro merito più grande è stata questa

empatia, questo senso di famiglia. Abbiamo fatto una gara

straordinaria, magari altri la interpreteranno in altro modo ma

per me quando il tuo portiere fa 2 parate in 180 minuti contro

una squadra di Premier League con qualità vuol dire che qualcosa

di buono l’abbiamo fatta”. Così José Mourinho, dai microfoni di

Sky Sport, dopo aver conquistato la finale di Conference League.

“I ragazzi sono stati straodinari – dcie ancora ‘Mou’ -, la

nistra è stta una traiettoria fantastica, per arrivare in finale

14 parttite sono tante e l’abbiamo pagata con dei punti peri in Serie A. Ma ora andiamo in finale e vogliamo vincerla” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte