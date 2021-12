Conference: Roma sorride, CSKA ko e primo posto

Condividi l'articolo

La Roma vince in Bulgaria, ma il regalo più bello arriva dall’Ucraina. Ai giallorossi non bastava il successo con il CSKA Sofia per il primo posto nel girone di Conference League, ma serviva anche un pareggio o una sconfitta del Bodoe/Glimt in casa dello Zorya e così è stato. L’1-1 in Ucraina e il 3-2 giallorosso qualificano la Roma come prima forza del gruppo C, con Josè Mourinho che può tirare un sospiro di sollievo per aver evitato anche gli spareggi.

Lunedì prossimo a Nyon, infatti, Abraham e compagni non dovranno preoccuparsi delle urne, ma potranno concentrarsi solo sulla gara della sera stessa all’Olimpico con la Spezia perché già qualificati agli ottavi di finale del 10 e 17 marzo 2022.

L’avversario si conoscerà solo dopo i sorteggi del prossimo 25 febbraio, ma nel frattempo lo Special One esulta per le due partite in meno in un calendario già fitto d’impegni. “Se avremo una chance di passare come primi dovremo approfittarne” aveva detto alla vigilia e la squadra ha trasformato in fatti le parole del giorno prima nonostante le tante assenze e un undici rimaneggiato che ha visto l’esordio stagionale da titolare di Fuzato e Bove.

