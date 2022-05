Conference:Roma si allena a Trigoria, anche Friedkin bordo campo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 24 MAG – Presenti a bordo campo durante la

seduta di rifinitura a Trigoria, oltre al Gm Tiago Pinto, anche

Dan e Ryan Friedkin. La proprietà ha assistito all’allenamento,

in vista della finale di Conference League domani a Tirana, che

si è concluso con tiri in porta e i calci di rigore, mentre

durante l’esercitazione sul possesso palla prolungato a sei

tocchi c’è stato qualche attimo d’apprensione per Jordan

Veretout, rimasto a terra dolorante dopo un contrasto di gioco

per una botta alla caviglia destra sulla quale poi è stato messo

del ghiaccio spray. Il francese è riuscito comunque a completare

l’intera seduta. (ANSA).



