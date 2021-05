Confindustria Romagna. Torna il Festival dell’industria, al via il 12 maggio con “Arte e luce” di DZ Engineering

Al via la settima edizione del Festival dell’industria e dei valori di impresa, che per il secondo anno si svolgerà in edizione virtuale. “Anche per questo 2021 ci sembra particolarmente importante celebrare, seppure a distanza, i valori del fare impresa che sono alla base del nostro agire quotidiano – spiega il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli – Viviamo tempi davvero particolari e raccontare le nostre realtà assume un valore unico. Per questo, visto il successo dell’edizione virtuale 2020, torniamo a proporlo senza vincoli di tempo: un Festival che arriva fino a fine anno, per abbracciare il maggior numero possibile di iniziative”. Si parte mercoledì 12 maggio alle 17 con il primo di tre webinar realizzati da DZ ENGINEERING (Dino Zoli Group) su Zoom. L’iniziativa “Arte e Luce per il patrimonio artistico” approfondirà il concetto di patrimonio in senso lato – naturale, culturale, materiale e immateriale – e di valorizzazione dei luoghi artistici, come fondamentale risorsa e leva per lo sviluppo sostenibile dei territori. Verranno raccontati i più importanti progetti illuminotecnici realizzati dall’azienda forlivese in Italia e a Singapore, in un excursus storico-artistico dove la luce diventa modus operandi di un processo di conoscenza, conservazione e valorizzazione: nel primo appuntamento Alessandro Novelli, Project Manager di DZ Engineering, illustrerà i lavori nei principali siti del Nord Italia, dal Mausoleo di Galla Placidia all’Arena di Verona, dal Mausoleo della Shoah a Milano alla Biblioteca Classense di Ravenna, in un colloquio con il prof. Roberto Balzani, docente di Storia contemporanea dell’Università di Bologna. (iscrizioni a questo link https://zoom.us/webinar/register/WN_vqzE43U4R56E8HofSVy_Bg per info: 0543 1917350 segreteria@dz-e.com). Le aziende possono segnalare iniziative, anniversari, traguardi e progetti da presentare online a festivalindustria@confindustriaromagna.it . Il Festival è realizzato grazie al supporto di Umana e Vulcaflex (main sponsor), Bper e Vulcangas (sponsor).

Confindustria Romagna