Confusi, 4 studenti dividono casa e cercano loro stessi

Condividi l'articolo

Nicole si sveglia e la sua vita cambia, con il padre in fuga dalla Finanza, è costretta ad affittare le stanze per non perdere la casa: ecco che arrivano Maria Grazia, Stefania e Ludovico che si trovano con lei per caso a condividere la stessa abitazione a Milano, all’inizio del primo anno di università. ‘Confusi’ è il nuovo original di RaiPlay in boxset dal 23 dicembre sulla piattaforma della Rai, con la regia di Piergiorgio Camilli. Sigla e colonna sonora sono create dal rapper e cantautore italiano Alfa.

“Una serie che dovrebbero guardare anche gli adulti per comprendere chi sono, cosa cercano, a cosa ambiscono i ragazzi, ma anche cosa li fa ridere e da cosa si sentono oppressi, se il futuro li spaventa o no”, dicono in coro i giovani protagonisti quasi tutti al loro debutto sullo schermo. Sono quattro studenti universitari insieme nella stessa casa a Milano, ognuno con la sua storia, in cerca della propria identità. Il nuovo original è stato presentato allo Iulm di Milano (l’aula che contiene 600 posti quasi al completo con tutti studenti), da Alessio Rocchi, vicedirettore Contenuti Digitali Rai, che ha portato i saluti e un messaggio della direttrice di RaiPlay Elena Capparelli, Daniela Cardini, docente di Linguaggi della TV Università IULM, Ilaria Dallatana, CEO Blu Yazmine, oltre ai giovani protagonisti quasi tutti debuttanti. ‘Confusi’ è una real comedy in 10 puntate – ha ricordato Rocchi – rivolta alla generazione Z, ma con un una sfida “tutta da vivere per riconoscersi, confrontarsi e sorridere con i giovani protagonisti, tre ragazze e un ragazzo: una serie che parla di loro e, nella quale i ventenni di oggi possono ritrovarsi, grazie ad un linguaggio, veloce, smart e contaminato da social network”. Per lanciare la serie e per conoscere meglio i giovani inquilini della casa sono disponibili sulla piattaforma della Rai le backstories dei quattro protagonisti, con dettagli inediti sulle loro personalità. I quattro studenti hanno vite diverse alle spalle, individualità differenti, sogni distanti. Prodotta da Blu Yazmine e accompagnata dalle musiche e dalla sigla di Alfa: “è la prima volta – racconta il giovanissimo artista in un video messaggio – che ho avuto l’opportunità di fare un’intera colonna sonora, anche se in passato ho collaborato con altri progetti, è stato divertente ed emozionate un bellissimo progetto che parla ai giovani su temi importanti”.

La serie racconta i ventenni di oggi con un taglio ironico ma con sguardo lucido, descrivendo una generazione allergica alle definizioni e alle etichette. Sono curiosi, inclusivi, fluidi, liberi, ma anche incerti su chi sono e cosa diventeranno. “Per Blu Yazmine la realizzazione di questo programma è stata una sfida e anche una grande opportunità – sottolinea Dallatana -. La ricerca di un mix di linguaggi diversi tra loro per raccontare una generazione così interessante e con tanto da dire”. Nella casa di ‘Confusi’ ogni giorno accade qualcosa che mette a confronto, in modo leggero e ironico, i caratteri dei quattro coinquilini protagonisti. Non ci sono adulti ma una chat di gruppo per parlare di sesso, lavoro, amori, amicizie, delusioni e sogni. anche quando sono tutti presenti in casa. Non mancano i momenti buffi ed esilaranti, gli equivoci madornali, le risate, i pianti e le consolazioni. Ognuna delle dieci puntate previste è accompagnata da un contenuto extra che permette inoltre ai fan della serie di approfondire i temi chiave dell’episodio, aggiungendo piccoli tasselli al puzzle del racconto finale e restituire il vero punto di vista della generazione Z. Ma chi sono: “sono ragazzi di oggi – rispondono – possiamo avere caratteristiche opposte o simili”. Stefania ad esempio ha una vita segreta, fa di tutto per nasconderla agli altri, ma un giorno qualcuno scopre la verità, “ma questo non ci può spingere a giudicarla”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte