Coni: autonomia funzionale solo come chiede Cio

(ANSA) – ROMA, 27 OTT – Per quel che riguarda l’autonomia

del Coni e l’applicazione della Carta olimpica, si ritiene “indispensabile invece l’adozione di uno strumento legislativo

d’urgenza che contenga una dotazione di personale, ma anche di

beni mobili e immobili, che sia in grado di fare uscire il Coni

dal perdurante stato di precarietà, considerata peraltro

l’imminenza dei Giochi olimpici (in meno di diciotto mesi ci

saranno le Olimpiadi) e tenendo conto anche della drammatica

urgenza già formalizzata a più riprese dal Cio”.

È quanto contenuto nel documento di critica alla riforma dello

sport approvato oggi dal Consiglio nazionale del Coni con la

sola astensione degli Enti di promozione. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte