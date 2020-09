Coni: Giunta propone commissariamento Hockey e Pentathlon

(ANSA) – ROMA, 23 SET – La Giunta nazionale del Coni ha

proposto il commissariamento della Federazione italiana hockey e

della Federazione italiana pentathlon moderno. Commissario per

la Fih sarà Fabio Pigozzi, con vice commissari Bruno Di Pietro e

Giorgio Bartoletti, mentre per la Fipm commissario sarà il

segretario generale del Coni Carlo Mornati e vice Michele

Signorini.

Per quanto riguarda il pentahtlon, la decisione è seguita

alle dimissioni del presidente Magini, mentre il

commissariamento della Federhockey è dovuto alla mancata

elezione del presidente all’ultima assemblea elettiva che ha

visto i due sfidanti, Mignardi e Silvano, chiudere in perfetta

parità. Come da statuto devono essere confermati e deliberati

dal Consiglio Nazionale del Coni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte