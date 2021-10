Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 12 OTT – “Se ci sono atleti no vax? Che io

sappia no, sinceramente. Quantomeno non mi risulta. Sicuramente

tutto quello che ha a che fare con il nostro mondo sarebbe

emerso, le regole per i Giochi di Tokyo sia che per i prossimi

Giochi Invernali di Pechino erano e sono chiare”.

Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine

della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro 2020 che si è

svolta a Milano. (ANSA).



