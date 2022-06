Coni:Garavaglia ‘protocollo per crescita Pil e posti lavoro’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 GIU – “Con questo protocollo vogliamo fare

cose concrete, quindi accrescere il Pil e i posti di lavoro”. Lo

ha dichiarato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nella

conferenza stampa della sigla del protocollo d’intesa tra il

Coni e il ministero del Turismo, al Salone d’Onore di Palazzo H.

“Il binomio tra sport e turismo è potentissimo. Pensiamo alle

Olimpiadi – ha continuato il ministro – l’evento più seguito al

mondo: Milano-Cortina 2026 è un’enorme opportunità, quindi

bisogna organizzarsi. Questo è il senso del protocollo: trovare

forme rapide di organizzazione. Ma lo sport è anche diffuso

nella pratica, non ci sono soltanto i grandi eventi: per questo

si va oltre, è una enorme potenzialità”. Infine sull’idea

lanciata da Malagò di unire in futuro le deleghe al Governo di

sport e turismo ha concluso: “Sport, turismo e grandi eventi in

un paese organizzato dovrebbero avere un coordinamento unico”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte