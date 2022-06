Coni:Malagò ‘tante idee da sviluppare con ministero turismo’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 GIU – “Sono molto contento perché due enti

pubblici firmano questo protocollo. Abbiamo tante cose da

raccontarci, tante idee da sviluppare. Questo protocollo ha un

valore in particolare per la sinergia con il sistema industriale

e del turismo. Lunga vita al protocollo e al Ministero del

Turismo soprattutto in un paese come l’Italia”, lo ha detto

Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la conferenza

stampa che ha annunciato il protocollo tra il Comitato Olimpico

Nazionale Italiano e il Ministero del Turismo. “Non mi sembra

una brutta idea che un giorno chi avrà la delega allo sport per

il Governo l’abbia anche al turismo com’è successo per esempio a

Roma con l’assessorato che unisce sport, turismo e grandi

eventi. Non mi sembra sbagliato perché se si investe in un

grande iniziativa sportiva, si investe anche su altri canali” ha

concluso Malagò. (ANSA).



