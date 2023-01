Consegue la patente e la notte successiva gli viene ritirata

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 14 GEN – Non ha goduto della

patente di guida nemmeno per 24 ore. Infatti la notte dopo

averla conseguita, avendo causato un incidente stradale

autonomo, senza gravi conseguenze, è stata sottoposta a test

etilometro dalla Polizia municipale risultando in stato di

ebbrezza con tasso alcolemico superiore di quasi 4 volte i

limiti di legge. Protagonista del singolare episodio un

venticinquenne di nazionalità filippina, che, evidentemente

disorientato per l’assunzione di alcol, nella notte successiva

al conseguimento della patente si è reso autore, in pieno centro, di una spettacolare carambola che ha coinvolto tre

veicoli in sosta. La pattuglia di pronto intervento della

Polizia locale subito intervenuta ha constatato, contestualmente

all’espletamento dei rilievi del sinistro, lo stato di

alterazione ritirando immediatamente la patente. Il conducente

è stato denunciato all’autorità giudiziaria per aver causato

incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica. (ANSA).



