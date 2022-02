Consigliere comunale e leader no vax arrestato a Trieste

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 04 FEB – Il consigliere comunale di Trieste

del Movimento 3V e leader no vax, Ugo Rossi, è stato arrestato

dalla Polizia locale per resistenza per aver partecipato a un

sopralluogo della V Commissione, in qualità di consigliere, pur

non avendo il Green pass e per essersi rifiutato di allontanarsi

nonostante i numerosi inviti dei suoi colleghi e successivamente

della Polizia locale.

E’ la seconda volta che Rossi viene arrestato, la prima

risale a settembre scorso. Quello di oggi è l’ennesimo episodio

di cui è protagonista, avendo tentato di entrare senza Green

pass alla Risiera di San Sabba in occasione delle celebrazioni

per la Giornata della Memoria e alle sedute del Consiglio

comunale.

Secondo una ricostruzione, questa mattina Rossi sarebbe

riuscito a forzare il controllo del certificato verde,

spintonando l’addetta, e ad accedere al cortile del centro

giovani Toti nel rione di San Giusto, dove era previsto il

sopralluogo. Invitato ad allontanarsi, il consigliere si è

rifiutato sostenendo di essere lì per svolgere le sue mansioni e

di aver già firmato il foglio di presenza. Passaggi da lui

stesso ribaditi durante una diretta social con il cellulare.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale, chiamata da un

componente della Commissione, che ha invitato più volte il

consigliere ad allontanarsi.

Successivamente Rossi è stato bloccato dagli agenti ed è stato

portato nella caserma di San Sebastiano in via Revoltella.

Sull’accaduto sono state sentite alcune persone e il consigliere

è stato posto agli arresti domiciliari.

Di recente Rossi è stato condannato a 5 mesi di reclusione,

con la condizionale, e al pagamento delle spese processuali per

oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate

per fatti avvenuti il 21 settembre fuori da un ufficio postale.

Allora, candidato sindaco di Trieste, era stato arrestato dai

carabinieri, con i quali c’era stato un parapiglia dopo che

alcune persone non avevano voluto indossare la mascherina.

(ANSA).



