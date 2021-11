Consiglio Comunale, approvata la proposta di accordo territoriale tra Comune e Provincia di Rimini per la riqualificazione del “polo funzionale del porto” | Comune di Rimini

Condividi l'articolo

L’accordo territoriale racchiude obiettivi strategici e modalità di attuazione della riqualificazione del porto definendone le prospettive urbanistiche di breve e medio termine, tra cui la realizzazione del nuovo centro servizi per la pesca e il completamento dell’avamporto.

Dal Consiglio via libera (19 favorevoli e 10 contrari) anche alle variazioni di bilancio, che consentiranno di dare attuazione ad una serie di interventi strutturali importanti per il territorio.

La seduta, che cadeva nel giorno in cui si celebrava la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stata aperta da un emozionante intervento di Elvira Ariano, in rappresentanza dell’associazione Rompi il silenzio Onlus, il centro antiviolenza attivo nella provincia di Rimini.

