Consiglio Figc domani parla di professionismo donne

(ANSA) – ROMA, 24 GIU – Il Consiglio federale della Figc torna a riunirsi a campionato ripartito, e tra gli ordini del giorno della prima riunione dopo la ripresa ci sono importanti decisioni sul calcio femminile. La serie A e’ stata interrotta per l’emergenza coronavirus e non sara’ portata a termine, e tutto il settore e’ tornato a chiedere il passaggio al professionismo, con il presidente federale Gabriele Gravina che da tempo sta lavorando a una sua introduzione graduale In apertura di lavori, prevista domattina per le 11.30, Gravina proporra’ 1′ di raccoglimento per le recenti scomparse di Mario Corso e Pierino Prati, e per la morte in un tragico incidente della 21enne calciatrice Arianna Varone (ANSA).



