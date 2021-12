Consiglio Stato,medici curano,non possono rifiutare vaccino

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 DIC – Il personale sanitario “per legge e

ancor prima per il cosidetto ‘giuramento di Ippocrate'” è “tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e

giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del

paziente con cui nell’esercizio della attività professionale

entri in diretto contatto”. E’ uno dei passaggi del decreto con

il quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un

medico abruzzese contro la sospensione per il suo rifiuto di

vaccinarsi, rifiuto motivato “sulla base di dubbi scientifici

certo non dimostrati” (ANSA).



