Consob, oltre 50% investitori ignora finanza sostenibile

(ANSA) – ROMA, 14 DIC – Cresce l’attenzione per gli

investimenti sostenibili e aumenta la sensibilità verso i

fattori Esg (che privilegiano aspetti di natura ambientale,

sociale e di governance), ma più della metà degli investitori e

il 45% dei consulenti “dichiarano di non avere nemmeno una

conoscenza di base dei prodotti finanziari responsabili”. E’

quanto emerge dall’indagine della Consob “Mirroring

consulente-cliente. sostenibilità e investimenti” presentata in

un webinar. Più in dettaglio “il 40% dei clienti afferma di

tenere molto in considerazione gli impatti ambientali e sociali

dei propri comportamenti nelle scelte finanziarie e di

investimento anche se solo il 19% dichiara di possedere prodotti

finanziari sostenibili e solo il 13% si ritiene ben informato a

fronte di un 26% che si riconosce una conoscenza di base”.

