Consob, patrimonio fondi sostenibili Ue +40% nel I trimestre

(ANSA) – ROMA, 23 LUG – Gli investimenti sostenibili hanno

visto “una crescita significativa” negli ultimi due anni e, a

marzo 2022 sono quasi 5 mila fondi europei Esg (attenti ai temi

ambientali, sociali e di governance), con un patrimonio

complessivo di quasi 2.300 miliardi di dollari, in crescita del

40% rispetto al primo trimestre 2021. In Italia alla fine del

primo trimestre il numero di fondi Esg è di oltre 1.900 (erano

1.266 a marzo 2021), con un patrimonio promosso di 431 milioni

di euro (dai 295 milioni), secondo il rapporto della Consob ‘Principali tendenze in tema di investimenti sostenibili e

criptoattività’. Inoltre gli indici Esg sono tornati a fine maggio 2022 su

livelli superiori a quelli pre-pandemia, dopo il calo registrato

nei primi mesi del 2020. E sia nell’area euro sia in Italia, i

benchmark ESG mostrano performance lievemente superiori rispetto

a quelle dell’intero mercato, anche in un periodo di rendimenti

negativi come nei primi mesi del 2022, e livelli di volatilità

simili o di poco inferiori, a fronte di una composizione che

replica per almeno il 70% quella del corrispondente indice

generale. (ANSA).



