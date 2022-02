++ Constantini-Mosaner, segreto oro? In due facciamo squadra ++

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 FEB – “Siamo una squadra d’oro. Abbiamo

fatto un lavoro eccezionale”: ai microfoni di Rai Sport Stefania

Constantini e Amos Mosaner raccontano come e’ nata la storica

medaglia d’oro conquistata a Pechino nel doppio misto di

curling.”E’ un sogno che diventa realtà, ci abbiamo creduto,

questa medaglia ce la siamo meritata, sottolinea Constantini. Le

fa eco Mosaner: “11 vittorie e 0 sconfitte, siamo stati la

squadra migliore”. “E’ una gioia indescrivibile – dice

Constantini – Sono molto fiera di me stessa ma voglio

sottolineare che tutti i tiri che si fanno si fanno in due,

siamo una squadra ed il lavoro di squadra è stato eccezionale”.

