Consulente Rangnick, non è momento giusto per il Milan

(ANSA) – MILANO, 21 LUG – Tramonta l’ipotesi di Ralf Rangnick

al Milan nella prossima stagione, secondo diversi media tedeschi

che riportano una dichiarazione di un consulente

dell’allenatore, Marc Kosicke. “AC Milan e Ralf Rangnick hanno

concordato che non è il momento giusto per una collaborazione –

si legge nella dichiarazione riportata dai siti di Kicker e

Bild. -. Per questo motivo, e tenuto conto dello sviluppo

positivo e dei risultati ottenuti con Pioli, si è deciso insieme

che Ralf Rangnick non assumerà alcuna funzione nell’AC Milan”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte