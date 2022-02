Consulta ammette 4 referendum su giustizia,ma esame prosegue

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 16 FEB – La Corte Costituzionale ha dichiarato

ammissibili quattro dei referendum in materia di giustizia

promossi dalla Lega e dai Radicali, mentre prosegue l’esame

degli altri quesiti. Si tratta dei quesiti sulla legge Severino,

e in particolare sul testo unico in materia di incandidabilità,

sulla limitazione delle misure cautelari, sulla separazione

delle funzioni dei magistrati e sull’eliminazione delle liste di

presentatori per l’elezione dei togati del Csm. Hanno superato

il vaglio della Corte perch√® “non rientrano in alcuna delle

ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il

ricorso all’istituto referendario”. (ANSA).



—

