Consultazione pubblica finalizzata a raccogliere proposte sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 | Comune di Rimini

Entro la data del 7 Gennaio 2022 tutti i cittadini/e e le associazioni interessate ad inviare eventuali suggerimenti e proposte all’aggiornamento annuale del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022/24 possono farlo inviandole al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria.generale@comune.rimini.it

La Legge 6 Novembre 2012 n. 190 ‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione’, prevede l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Al seguente indirizzo del sito web dell’Ente Comune di Rimini https://bit.ly/Piano_prevenzione_corruzione_e_Trasparenza2021-2023 è visionabile il documento adottato lo scorso anno (Piano Anticorruzione 2021-2023). In vista dell’aggiornamento annuale per il triennio 2022-2024 l’Amministrazione comunale intende raccogliere suggerimenti e proposte di cittadini/e e associazioni, da valutare prima della redazione dell’aggiornamento dei Piani.

Il termine per l’invio delle proposte è il 7 Gennaio 2022.

