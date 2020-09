Contagi in lieve calo ma 20mila tamponi in meno. 7 i morti

(ANSA) – ROMA, 13 SET – Lieve calo nei contagi rispetto a

sabato: sono 1.458 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle

ultime 24 ore che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a

287.297. Sul calo pesa però il minor numero di tamponi

effettuati: 20mila circa meno di ieri (72.143 contro 92.706).

Sette sono invece le vittime in un giorno, per un totale di

35.610 mentre non c’è alcuna regione senza nuovi casi.

Continuano invece a salire le terapie intensive e, per la prima

volta da giugno, i pazienti ricoverati negli altri reparti

superano i duemila. Dai dati del ministero della Salute emerge

che sono 187 le persone ricoverate in rianimazione, 5 più di

ieri, mentre nei reparti ordinari ci sono ora 2.042 pazienti, 91

più di sabato. 1.006 i nuovi malati che portano il totale degli

attualmente positivi a 38.509. In isolamento domiciliare ci sono

invece 36.280 persone, 910 più di ieri. E’ infine di 443

l’incremento nelle ultime 24 ore dei dimessi e guariti per un

totale di 213.634 (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte