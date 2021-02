“Contatto”, il nuovo tour dei Negramaro inizierà da Rimini

Il nuovo tour dei Negramaro partirà da Rimini il 7 ottobre prossimo all’Rds Stadium (data zero), dando il via a una straordinaria stagione di grandi appuntamenti dal vivo. Il nuovo tour indoor con cui la band pugliese torna a girare il nostro Paese, si chiama “Contatto” e prevede 18 concerti in 15 città. “Contatto” è il titolo del singolo rimasto per cinque settimane consecutive al numero uno in radio e al secondo posto della classifica airplay 2020, ma è anche l’album (etichetta Sugar) certificato disco d’oro. Aspettando il concerto di Rimini in autunno, i Negramaro saranno la prima band italiana a esibirsi in un live streaming. La data per questo evento virtuale è fissata per il 19 marzo a La Lanterna Rome, prestigiosa venue che ospita per la prima volta un grande concerto dal vivo. Titolo dell’evento sarà “Primo Contatto” e verrà trasmesso su Livenow, piattaforma streaming pay-per-view. Dopo Rimini, i Negramaro saranno in concerto a Torino, Roma, Napoli e Milano. A novembre previste altre due date in zona: il 9 a Bologna, Unipol Arena, e il 12 ad Ancona, PalaPrometeo Estra.