Conte ai tifosi del Tottenham, “il viaggio insieme è finito”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 27 MAR – Con un messaggio sui social Antonio

Conte si è congedato dal Tottenham, con il quale ha raggiunto un

accordo consensuale per interrompere in anticipo il contratto: “Il calcio è passione. Ringrazio profondamente gli Spurs che

hanno apprezzato e condiviso la mia passione e il mio intenso

modo di vivere il calcio come allenatore. Un pensiero speciale

va ai tifosi che mi hanno sempre dimostrato sostegno e

apprezzamento: sentirli cantare il mio nome è indimenticabile.

Si è concluso il nostro viaggio insieme, vi auguro il meglio per

il futuro”, ha scritto il tecnico italiano. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte