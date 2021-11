Conte al Tottenham, manca solo ufficialità

Condividi l'articolo









Antonio Conte ha raggiunto un accordo verbale con il Tottenham per diventare il nuovo manager degli Spurs. Secondo la stampa inglese l’ex tecnico dell’Inter, volato ieri sera a Londra per incontrarsi con la dirigenza del club di Premier League, sta definendo in queste ore gli ultimi dettagli per il suo ritorno in Inghilterra. Il contratto che Conte dovrebbe firmare già nella giornata di oggi scadrà nel giugno del 2023 e assicurerà all’allenatore italiano circa 15 milioni di euro a stagione. L’ufficializzazione da parte del Tottenham appare ora imminente.



