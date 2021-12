Conte avanti tutta, il suo Tottenham vince ancora

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 02 DIC – Il Tottenham di Antonio Conte batte

il Brentford 2-0 nel posticipo della 14/a giornata della Premier

League. Hanno deciso la sfida di questa sera l’autorete di Canos

al 12′ pt e il gol di Son al 20′ st, su assist di Reguilon. Gli ‘Spurs’, grazie a questo successo, salgono al sesto posto in

classifica con 22 punti. Per Antonio Conte è la terza vittoria

in cinque partite da quando ha preso in mano la guida tecnica

della squadra londinese. (ANSA).



