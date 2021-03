CONTE CAPO DEL PARTITO DEL BUFFONE … di Sergio Pizzolante

Bene, arriva Grillo a Roma, con maschera da astronauta, e decide che il nuovo capo è Conte.

Il “popolo”? Un’altra volta.

Da avvocato del popolo a avvocato del buffone.

Da nuovo Prodi, federatore della nuova sinistra, a sottomesso del buffone.

Dove si è deciso? In streaming? No nella stanza di Grillo in albergo.

Ci dirà poi che tipo di partito, che identità, che politica, che programma. Studia, poi va dal notaio e ci dice.

Vediamo cosa funziona meglio.

Conte, agli esordi, si era definito populista e faceva il vice dei suoi vice populisti: Di Maio e Salvini.

Poi diventa progressista, vice di Bettini, che filosofava da Phuket, leader dei progressisti. Tanto amato da quelli del Pd, la metà dei quali erano pronti a trasferirsi nel partito di Conte.

Tanto amato dai “responsabili” che avevano autocostituito il partito di Conte.

Tanto amato dalla sinistra tutta, che poi decide di amare di più Draghi.

E alla fine Conte va in albergo da Grillo, per fare il sottocapo del buffone.

Mi sembra, dopo tante giravolte, sinceramente, il ruolo più adatto a lui.

Tanti auguri.