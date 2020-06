Conte: ‘Dai cantieri al digitale è il momento di azioni concrete’

“Sbloccare i cantieri già in estate con norme che portino alle autorizzazioni in settimane anziché anni; 120 miliardi di opere da accelerare e realizzare; l’Alta velocità in tutta Italia, soprattutto al Sud; “Impresa 4.0 Plus” per rafforzare gli incentivi alle realtà produttive; una rete nazionale unica in fibra ottica; una svolta su digitalizzazione e pagamenti elettronici. Sono solo alcuni degli obiettivi alla base del piano per il rilancio”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook, rilanciando quanto detto nelle interviste ad alcuni quotidiani.

Su questi temi, aggiunge, “ci confronteremo in questi giorni a Villa Pamphili, con il contributo di tutti coloro che sono pronti a rimboccarsi le maniche per far ripartire subito l’Italia. È il momento delle azioni concrete e degli interventi urgenti per migliorare il Paese”.

