Conte difende la Paladino in tv. Meloni lo fulmina: “Vergogna”

In merito alla presunta cena che Giuseppe Conte avrebbe avuto la sera del 31 ottobre, in pieno coprifuoco, assieme alla sua compagnia Olivia Paladino, il premier ha ribadito quanto già espresso da Palazzo Chigi: si tratta di voci false e diffamatorie.

La difesa del premier

“ Ho subito per la prima volta attacchi personali, hanno coinvolto la mia compagna Olivia Paladino e questo dispiace molto “, ha esordito Conte, rispondendo a una domanda in conferenza stampa nella serata della presentazione del nuovo Dpcm. “ Hanno detto che siamo stati a cena il 31 ottobre, il giorno dopo un Dpcm: sarebbe stato molto scorretto e infatti non è vero, è falso e diffamatorio. L’ultima volta che siamo stati al ristorante è stato il 25 settembre” “, ha proseguito il premier.

Per quanto riguarda l’ipotetico utilizzo improprio della scorta da parte del presidente del Consiglio, Conte ha così risposto all’esposto di un deputato di FdI: “ Non è vero. La scorta non era lì per la mia compagna, era lì per me, ero lì a venti metri e aspettava che scendessi. Voglio aggiungere che l’uomo della scorta che è intervenuto lo ha fatto perché c’era trambusto “.

La vicenda, l’accusa e la smentita

Riavvolgiamo il nastro per spiegare l’intera vicenda. Secondo quanto riportato in una registrazione audio dall’amica di una presunta testimone, la sera di Halloween, verso le ore 20:30, il presidente del Consiglio sarebbe stato visto “ sicuramente con la sua compagna e forse con altre persone ” in zona piazza Montecitorio, nei pressi di una enoteca “ con all’interno un ristorante stellatomolto famoso “. Insomma, secondo questa misteriosa donna Conte avrebbe violato una regola contenuta nel Dpcm approvato da lui stesso.