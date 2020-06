Conte interviene in Aula: Lega e FdI abbandonano l’emiciclo

Una manciata di minuti dopo le nove è iniziata a Montecitorio l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del Consiglio europeo di venerdì. Parallelamente all’intervento del premier in Aula, è scattata la protesta delle opposizioni, con i deputati di Lega e Fratelli d’Italia che di fatto non hanno partecipato al dibattito post-informativa, lasciando vuoti i propri scranni in segno di protesta contro la maggioranza giallorossa.

Facciamo un passo indietro. Parlando all’emiciclo, l’inquilino di Palazzo Chigi ha dichiarato: “Vi confermo che il governo vuole farsi trovare pronto agli strumenti europei e già in questi giorni ha avviato una consultazione in vista presentazione di un piano di rilancio a settembre. Occorre la collaborazione e la condivisione di tutti. Il nostro Paese deve credere in se stesso e, al di là delle divisioni politiche, non disperda il patrimonio di credibilità” . In tema di Recovery Fund, Conte ha aggiunto: “L’unica risposta possibile ed efficace è una risposta europea ambiziosa in grado di dare una forte scossa all’economia del continente. Lo sforzo italiano è divenuto un consenso a 27 sul riconoscimento del Recovery Fund come misura necessaria per superare una crisi straordinaria” .

Insomma, per l’ennesima volta il premier si è voluto prendere la scena e la cosa non è affatto piaciuta alle opposizioni. Durissimo il capogruppo alla Camera del Carroccio Riccardo Moliari: “Ho perso il conto di quante volte quest’aula è diventata una sorta di palcoscenico per il one man show del presidente Conte. Il suo piano è un fallimento totale, con mancette che non servono a nessuno” . L’esponente leghista ha poi commentato il nodo del Fondo Salva Stati: “Se davvero c’è incertezza sulla adesione al Mes, perchè il Pd porta avanti in tutta Italia atti di indirizzo che ipotizzano come spendere i soldi del Mes? Credo che la decisione di accedere a quei fondi sia già stata presa” . Quindi, è arrivato un ulteriore affondo: “Se da avvocato dagli italiani, è diventato il commissario liquidatore dell’Italia, noi non siamo disposti ad accettarlo. Noi temiamo una manovra a tenaglia, nel frattempo stiamo sviluppando un debito monster” . Ecco, al termine dell’intervento di Molinari, tutti i deputati della Lega hanno abbandonato l’aula.

I deputati di Fratelli d’Italia, invece, hanno disertato (quasi) del tutto i lavori in Aula, visto che si è presentata solo Wanda Ferro, che è intervenuta per spiegare i motivi della protesta del proprio partito, per poi lasciare anch’essa l’emicilo.

Ha preso posizione anche Forza Italia, che con una nota di Giorgio Mulè – portavoce degli azzurri alla Camera e al Senato – ha bacchettato Giuseppe Conte, che “prende tempo e non decide”: “Fa una scappatella in Parlamento dove scientemente evita di affrontare i nodi prima di fuggire e tornare a rifugiarsi in villa a crogiolarsi nel suo ego. Il tutto è contornato dalle diatribe interne al Movimento 5 stelle, il tutto sta nell’incapacità di Conte di smettere i panni del ‘one man show’ e mettere i panni del presidente del Consiglio. Grillo permettendo” .

