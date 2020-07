Conte “Juve n.1, per migliorare guardiamo a loro”

(ANSA) – MILANO, 21 LUG – “E’ giusto guardare la Juventus

perché è il nono scudetto consecutivo che vince. Sono i migliori

e anche in maniera importante rispetto agli altri. Noi per

migliorare dobbiamo guardare al migliore”: lo dice il tecnico

dell’Inter Antonio Conte alla vigilia della partita contro la

Fiorentina. ”Il campionato è diventato più competitivo. Da qui

in avanti – avverte l’allenatore nerazzurro a InterTv – sarà

sempre più ardua, basti pensare che su 7 squadre solo 4 possono

partecipare alla Champions League. Noi dobbiamo migliorare,

l’ambizione del club è stare stabilmente in Champions e

diventare poi piano piano sempre più competitivi”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte