Conte, omissis verbali Cts? Fatto tecnico

“Per l’ autunno sono fiducioso: penso a misure circostanziate”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, alla festa del Fatto.

“Quando si prendono decisioni molto importanti in termini di allarme sociale – ha detto in un altro passaggio – è bene che si lavori in modo riservato, ma non segreto. Gli omissis? Un fatto tecnico. Di solito è per protezione della privacy, ma se ne sono occupati gli uffici”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte, alla festa del Fatto.

