Conte, parte la fase 2 del M5s, cittadini protagonisti

Condividi l'articolo

“Parte la fase due del M5s: dobbiamo essere presenti per le strade e nei quartieri continuativamente. I protagonisti saranno i gruppi territoriali che i nostri iscritti potranno costruire nelle nostre città per ottenere la piena partecipazione dei cittadini che devono tornare protagonisti” anche per sconfiggere “l’astensionismo”. Così il Presidente del M5s, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.

Nella riorganizzazione territoriale del M5s “ci saranno dei referenti, individuati, come coordinatori regionali e dalla prossima settimana anche i coordinatori provinciali” .

Entro la fine di giungo il M5s indirà la consultazione in rete sul doppio mandato, ha annunciato il Presidente del M5s, Giuseppe Conte precisando che lui non si esprimerà per sostenere una posizione o un’altra.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte