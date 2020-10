Conte, poca fortuna ma siamo sulla strada giusta

(ANSA) – MILANO, 27 OTT – “Questa partita lascia sensazioni

positive. La squadra ha giocato con la giusta intensità e il

giusto piglio da grande squadra. Non siamo stati fortunati,

abbiamo creato tanto. Dispiace, perché era una partita

meritavamo di vincere ma lascia la consapevolezza di essere

sulla strada giusta”. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte

commenta così, intervistato da Sky, il pareggio per 0-0 contro

lo Shakhtar Donetsk. “Non posso non essere soddisfatto, è la

seconda partita in cui non prendiamo reti e in cui non rischiamo

nulla. Dovevamo vincere. Questa era la quarta gara in 10 giorni:

abbiamo iniziato questo ciclo con 6 positivi al Covid e con due

infortuni come quello di Sanchez e Sensi. Stiamo però tenendo

botta, grazie ai ragazzi e al lavoro dello staff. Dobbiamo

pensare al Parma e poi prepareremo la partita di Champions col

Real Madrid”, conclude Conte. (ANSA).



