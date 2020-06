Conte ringrazia i medici e gli infermieri della Task force della Protezione Civile

“Siete stati impegnati in prima linea. Avete dato una risposta eccezionale, incredibile, enorme, come il grande cuore dei nostri italiani”. Così il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha ringraziato medici e infermieri che sono stati impegnati nelle task force coronavirus e che oggi riceveranno gli attestati da parte del presidente del consiglio, Giuseppe Conte.

“Avete dimostrato che l’emergenza si supera con l’impegno di tutti”, ha detto Borrelli, spiegando che “oltre 8.000 medici e 9.000 infermieri hanno risposto alla nostra chiamata” dando una “risposta eccezionale”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a “medici e infermieri che hanno contratto il covid”, una cui rappresentanza è presente nella sede della Protezione Civile durante la cerimonia con il premier Conte. “Voglio ringraziare anche i colleghi e volontari di altre amministrazioni – ha concluso – che ci hanno supportato per far sì che ognuno di voi non fosse abbandonato”.

