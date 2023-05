Conte-Schlein “quasi” insieme sul palco in nome del Sud

Condividi l'articolo

“Per attuare i progetti del Pnrr serve che il governo venga a riferirci in Parlamento quali sono le modifiche di cui parlano da mesi, senza che qualcuno le abbia viste, questo sta facendo tardare i progetti rischia di far mancare l’appuntamento dell’Italia con la storia”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein ad Ancona. “Dopo le preoccupazioni sottolineate dalle raccomandazione dell’Ue al Paese, – ha aggiunto la segretaria dem – bisogna sostenere le amministrazioni locali che spesso da sole non ce la fanno ad attuare gli ambiziosi progetti del Pnrr: serve avere le competenze e le professionalità, il personale per attuare questi progetti e che il governo venga a riferirci in parlamento quali sono le modifiche di cui parlano da mesi senza che qualcuno le abbia viste”.

Il Pnrr è “un’occasione storica per rilanciare il nostro Paese, per ritrovare un equilibrio con il nostro pianeta, per riuscire a costruire lavoro di qualità attraveso gli investimenti – ha proseguito Schlein – anche nella trasformazione digitale di rinnovare il rapporto tra la pubblica amministrazione, la cittadinanza le piccole e medie imprese”. “Tutto ciò non si realizza da solo – ha attaccato la segretaria del Pd – il governo smetta di perdere tempo, di discutere di governance e di cose che capiscono in tre e si metta a lavorare insieme a noi, – ha concluso – sempre disponibili a lavorare insieme per una attuazione piena delle riforme e degli investimenti previsti dal Pnrr”.

“Sono molto soddisfatta che Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, abbia deciso di chiudere il suo tour elettorale siciliano proprio a Siracusa e di partecipare alla nostra festa. Allo stesso modo, non posso che ringraziare Nicola Fratoianni e la segretaria del Pd Elly Schelin, che dopo essere stata a Siracusa durante i primi giorni di campagna elettorale, parteciperà anche stasera con un videomessaggio che diffonderemo in piazza”. Lo afferma la candidata a sindaca di Siracusa del centrosinistra e del M5s, Renata Giunta, sulle presenze dei leader di partito alla manifestazione di chiusura della sua campagna elettorale.

