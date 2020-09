Conte soddisfatto: “L’Inter ha una sua idea di gioco”

(ANSA) – ROMA, 30 SET – “Sono soddisfatto dopo questa

vittoria, perché ho visto come l’idea di gioco che portiamo

avanti non sia cambiata, malgrado cambino gli interpreti, questa

sera ben sette. Quest’Inter gioca al calcio, crea tante

situazioni, anche se prendiamo troppi gol: dobbiamo essere più

equilibrati. Abbiamo la base di un anno di lavoro, questo non è

poco rispetto alla passata stagione”. Così Antonio Conte ha

commentato a Sky Sport la cinquina dell’Inter a Benevento.

“L’approccio alla partita è stato buono, giusto, non

dimentichiamo che il Benevento veniva da una vittoria – ha

aggiunto l’allenatore dei nerazzurri -. Le condizioni di Vidal?

Ha subito un colpo alla coscia e ho preferito non rischiarlo,

anche in relazione al risultato. Noi favoriti per lo scudetto?

Siamo contenti di questo. La sfida Juve-Napoli? Me la godrò in

tv. Vinca il migliore, ma si sta sottovalutando troppo il

Napoli”. (ANSA).



