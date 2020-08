Conte telefona ad agente che ha sventato violenza su donna

(ANSA) – TORINO, 05 AGO – Il presidente del Consiglio

Giuseppe Conte ha telefonato al poliziotto Vincenzo Tripodi,

l’agente che domenica sera era in servizio presso la centrale

operativa della questura di Torino e che ha sventato una

violenza su una donna capendo che dietro la sua insolita

richiesta – ‘Buonasera vorrei ordinare una pizza’ – c’era in

realtà una domanda d’aiuto. Il poliziotto ha immediatamente

attivato il protocollo previsto in casi di emergenza e ha così

permesso ai colleghi in intervenire in tempo.

Nel corso della telefonata, Conte si è congratulato con

l’agente 27enne originario di Reggio Calabria informandosi sul

suo lavoro, sulla sua vita personale e chiedendo come avesse

capito che dietro la telefonata ci fosse una richiesta d’aiuto.

“Ho ribadito il fatto che la donna stesse parlando con la

Polizia e lei ha confermato la richiesta della pizza – ha

spietato Tripodi al premier – quindi le ho chiesto se stesse

bene, mi ha risposto di no. Da questi elementi ho capito che non

era un errore”.

Conte a quel punto ha ringraziato l’agente, i colleghi e la

questura di Torino. “E’ in nostro dovere servire i cittadini –

ha concluso Tripodi – qualsiasi collega avrebbe fatto lo

stesso”. (ANSA).



—

