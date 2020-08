Conte,da deboli difficile proteggere squadra e tecnico

(ANSA) – ROMA, 02 AGO – “Ho avvertito scarsissima protezione

da parte del club nei confronti miei e dei calciatori, devi

essere forte anche fuori dal campo e in quel senso c’è ancora

tanto da migliorare”. Dai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte

rincara la dose e torna a lamentarsi nei confronti dell’Inter

società. “A fine stagione saranno fatte le giuste valutazioni –

dice ancora -, ci sarà da parlare con il presidente ma tanto

adesso è in Cina. Non mi piace quando la gente sale sul carro,

mentre invece dovrebbe starci sempre. Oggi sono saliti, ma le

palate di cacca le abbiamo prese io e i giocatori. Pensavo che

all’Inter ci sarebbe stata più protezione, ma se si è deboli è

difficile proteggere la squadra e l’allenatore. Io mi sento di

dare il giusto merito a questi ragazzi e a chi lavora con loro:

magazzinieri, fisioterapisti,ma solo a questi. A fine stagione

dirò quello che non mi è andato bene, qualcosa ho già detto, ma

dobbiamo vivere tutti quanti in maniera serena e anch’io ho una

famiglia. C’è stata protezione zero assoluto. Io ci metto sempre

la faccia e sia chiaro che quando parlo della società non mi

riferisco al mercato”. (ANSA).



—

