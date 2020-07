Conte,Kolarov su Lautaro?Ho visto tutto,arbitro ha sbagliato

(ANSA) – ROMA, 20 LUG – “Non è una situazione dubbia. Io l’ho

vista chiaramente: Kolarov non prende assolutamente la palla, ma

il calcagno di Lautaro. Ho massimo rispetto per gli arbitri,

anche loro stanno vivendo una situazione anomala, sono sotto

pressione. Non mi voglio attaccare a queste situazioni: non lo

meritano, anche loro possono sbagliare. Di Bello ha sbagliato,

ma ha fatto la sua partita”. Così Antonio Conte, intervistato da

Sky, sull’episodio dubbio, dal quale è poi nato il gol del pari

della Roma. L’arbitro Di Bello, anche dopo essere andato al Var,

non ha ritenuto falloso l’intervento del serbo sullì’argentino e

ha convalidato la rete dei giallorossi. “All’intervallo eravamo

molto arrabbiati – ha detto ancora Conte -, perché sapevamo che

era successa una situazione ingiusta”. Un’altra battuta

polemica: ” Se si parla di campionato sotto le righe per l’Inter

non oso immaginare cosa si possa dire di chi non ha centrato

l’obiettivo della Champions”. (ANSA).



