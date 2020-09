Continua il sostegno alla campagna di donazione ADMO – MATCH IT NOW

Appena trascorsa la settimana nazionale dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche, patrocinata dal Ministero della Salute e promossa da ADMO insieme a Centro Nazionale Sangue, Centro Nazionale Trapianti e Registro Italiano Donatori Midollo Osseo (IBMDR) , continua il sostegno alla campagna Match IT IT NOW.

La presenza di ADMO nel territorio regionale e in particolare nel territorio della Romagna è cresciuta enormemente, grazie all’aiuto di Istituzioni Pubbliche, Enti Privati ma soprattutto all’AUSL Romagna che ha creduto e crede nella nostra mission e ci accompagna nella ricerca e successiva iscrizione di nuovi potenziali donatori di midollo osseo.

L’emergenza determinata dalla pandemia COVID-19 però ha portato alla sospensione di tutte le attività d’informazione che l’Associazione svolgeva sul territorio e di reclutamento out door con raccolta di campione buccale. Pur mantenendo la possibilità d’iscrizione al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo tramite prelievo di sangue in ambito ospedaliero, il numero di nuovi iscritti ha subito un drastico calo.

La chiusura delle frontiere e il difficile scambio con paesi esteri causato dalla pandemia, ha mostrato, oggi più che mai, la necessità di avere un numero sempre crescente di nuovi iscritti in territorio italiano affinché ogni paziente possa trovare il proprio donatore compatibile all’interno del nostro Stato.

MATCH IT NOW 2020 pertanto ha lo scopo di avvicinare sempre più giovani ad una scelta consapevole e solidale, come la donazione di midollo osseo, attraverso modalità davvero innovative, che permetteranno all’aspirante donatore di iscriversi in IBMDR in totale sicurezza.

