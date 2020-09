Contro Berlusconi qualcuno usa pure il Covid

[embedded content]

00:00 Berlusconi positivo, ci voleva solo quel genio di Flavia Perina sulla Stampa, ex amichetta di Fini, per buttarla in polemica politica.

03:35 Nancy Pelosi beccata senza mascherina da Gramellini che la sfotte.

04:50 Il Daily Mail ci racconta il boom delle case.

05:30 Sondaggi sulle regionali di Nando Pagnoncelli: Toti vola mentre la sfida in Toscana è aperta. Per Il Sole 24 ore aperta anche la Puglia.

06:25 Stato di emergenza, il governo ottiene la fiducia con il M5s che si divide ma Il Fatto Quotidiano lo ignora…

11:50 Il debito americano mai così alto secondo il Wall Street Journal.

12:25 Il presidente dell’Istat Blangiardo su Repubblica racconta le nascite che non ci sono.

13:10 Metà dei boss scarcerati durante il lockdown sono ancora liberi…

14:08 I voucher non ci sono più…

14:39 Navalny avvelenato dai russi.



