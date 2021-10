Controlli anti-degrado a Reggio Emilia, sospesa attività bar

Condividi l'articolo









Attività di controlli straordinari anti-degrado a Reggio Emilia da parte dei carabinieri dopo le numerose segnalazioni dei cittadini, in particolare venerdì notte nel quadrilatero del centro storico compreso tra le vie Secchi, Roma, Ferrari Bonini e Nobili. Nel corso di un’ispezione igienico sanitaria di un bar i carabinieri hanno accertato precarie condizioni igieniche nei vari ambienti di lavoro nonché la cottura di pietanze varie in assenza delle prescritte autorizzazioni. Scattate una sanzione da duemila euro e la sospensione dell’attività.

Complessivamente è stato controllato un centinaio di persone.

Per due ventenni di origine tunisina, senza documenti in regola, sono state avviate le procedure di espulsione. Mentre un 25enne egiziano è stato segnalato in Prefettura perché deteneva un grammo di hashish. Al vaglio dei militari anche la posizione di alcuni appartamenti dove nel corso dei controlli sono stati individuati alcuni stranieri non in grado di fornire i contratti d’affitto.

I controlli, in linea con l’indirizzo dato dal comandante provinciale di Reggio Emilia, colonnello Andrea Milani, proseguiranno in maniera costante nei prossimi mesi.

