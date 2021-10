Controlli della Polizia locale nel fine settimana, sanzionato un locale della vecchia pescheria per somministrazione di alcolici ad una minorenne | Comune di Rimini

Condividi l'articolo









Un pubblico esercizio nella zona del centro storico è stato sanzionato per aver venduto un cocktail alcolico ad una ragazza minorenne. Gli agenti della Polizia locale hanno provveduto, come prassi in questi casi, a contattare i genitori della ragazza. Come spesso capita la prima reazione da parte dei parenti è di incredulità, disorientamento, stupore. In questo caso la minorenne coinvolta nella segnalazione, è stata poi affidata all’amica maggiorenne con cui era in compagnia. Si ricorda che gli agenti non si occupano solo dei controlli e dell’eventuale attività sanzionatoria. Sia nelle scuole, per i ragazzi, che con i locali, sono continui i confronti formativi e informativi per ricordare ai giovani e ai gestori sulle regole e i rischi correlati alla somministrazione e al consumo di alcolici.

Come noto, le sanzioni per la vendita o somministrazione di alcolici a minori vanno da 250 a 1.000 euro e raddoppiano in caso di recidiva fino all’arresto per somministrazioni a minori di anni 16. I controlli della Polizia Locale riguardano anche la vendita in contenitori di vetro dopo le ore 22, punita con la sanzione prevista dal Regolamento di Polizia Urbana di oltre 1.000 euro.

