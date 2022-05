Controlli Nas in province Emilia, sequestrati 470 kg alimenti

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 28 MAG – E’ di 470 chilogrammi di alimenti

sequestrati e due attività sospese, il bilancio di una serie di

controlli svolti dai Carabinieri del Nas di Parma nelle province

di Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia dove sono stati

ispezionati numerosi esercizi commerciali di vendita e

somministrazione di alimenti. In nove strutture sono state

riscontrate irregolarità – che, in due casi, hanno comportato la

sospensione delle attività commerciali – per le quali sono state

comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di

14.440 euro.

In particolare a Piacenza, presso una macelleria, i militari hanno sequestrato 181 chilogrammi di tranci di carne di agnello

congelata, dal valore di circa 2.000 euro, rinvenuti in cattivo

stato di conservazione. Nel corso del controllo sono state anche

rilevate carenze igienico-sanitarie: nei confronti del titolare

della macelleria è scattata una denuncia in stato di libertà per

il cattivo stato di conservazione degli alimenti.

Nel Piacentino, ancora, presso un ristorante sono stati

sottoposti a sequestro 27,5 chilogrammi di alimenti vari privi

di indicazioni sulla rintracciabilità e sono state riscontrate

carenze igienico-sanitarie in cucina: al titolare sono state

comminate sanzioni per 3.000 euro. Per le carenze igieniche

l’Ausl di Piacenza ha sospeso l’attività di ristorazione sino al

totale ripristino di condizioni idonee.

A Reggio Emilia presso un bar-tavola calda, sono stati

sequestrati 16 chilogrammi di alimenti poiché scaduti e sono

state riscontrate carenze igienico-sanitarie dovute a sporcizia

e presenza di blatte. L’Ausl di Reggio Emilia ha emesso un

provvedimento di sospensione dell’attività fino al ripristino di

condizioni idonee mentre nei confronti del titolare

dell’attività sono state comminate sanzioni amministrative per

3.440 euro. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte