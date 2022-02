Contromano su raccordo:decine di chilometri ad alta velocità

Condividi l'articolo

(ANSA) – TRIESTE, 06 FEB – L’automobilista cittadino sloveno

che ieri ha imboccato il raccordo autostradale di Trieste (RA13)

contromano scontrandosi con un’auto che procedeva nel giusto

senso e la cui conducente è morta, avrebbe percorso decine di

chilometri, forse trenta, contromano. Probabilmente già a Sesana

(Sezana, Slovenia) avrebbe cominciato la manovra sbagliata. Lui,

un uomo, di 49 anni, nato a Koper (Capodistria) ma, sembra,

residente nella zona di Comeno (Komen, Slovenia), a pochi

chilometri dal confine di Fernetti, era alla guida di una

monovolume di colore scuro sembra procedesse a velocità molto

sostenuta, 150, forse anche 170 chilometri/orari.

Nello scontro frontale nella corsia di sorpasso sul raccordo

triestino, all’altezza di Duino (Trieste), l’auto che procedeva

nel senso giusto si è incendiata e la conducente è morta

carbonizzata. Si tratta di una donna rumena, di 56 anni,

trasferitasi in Italia dieci anni fa, che abitava in provincia

di Treviso e che avrebbe dovuto sposarsi tra qualche mese e che

stava raggiungendo Trieste per trascorrere il fine settimana con

il compagno. Era madre di figli che vivono in Germania.

Il cittadino sloveno, senza chiamare i soccorsi, in stato

confusionale è scappato a piedi per un chilometro

sull’autostrada, ha sbattuto i pugni su un’ambulanza che ha

incrociato e infine è stato bloccato dalla Polizia di Gorizia,

come testimonia un video postato sui social e individuato dal Tg

Rai Fvg. Non sarebbe stata rilevata la positività ad alcol o

stupefacenti. Gli investigatori stanno vagliando ogni ipotesi

sul caso, comprese quelle di natura psicologica. (ANSA).



