Convalidato fermo per omicidio dopo lite in strada a Terni

Condividi l'articolo

(ANSA) – TERNI, 01 DIC – Il gip di Terni ha convalidato il

fermo di Samuel Obagbolo, nigeriano di 26 anni, per l’omicidio

di Ridha Jamaaqui, tunisino di 39 anni, colpito con calci e

pugni in seguito a una lite avvenuta nella notte tra domenica e

lunedì alla periferia della città.

Il giudice ha quindi disposto per lo straniero la custodia

cautelare in carcere.

Nell’udienza di convalida Obagbolo, difesa dall’avvocato

Francesco Montalbano Caracci, si è avvalso della facoltà di non

rispondere.

Per il giudice “allo stato delle indagini si ritiene provato

che Obagbolo si sia reso responsabile della morte di Jamaaqui”.

Il gip ritiene “accertato con elevata verosimiglianza che

l’indagato la sera del 27 novembre” si trovasse con il ciclista

urtato da un automobilista italiano, episodio dal quale era poi

scaturita la lite.

Nell’ordinanza si ritiene “ragionevolmente” casuale l’arrivo

del tunisino “conoscente” dell’automobilista e che risulta “domiciliato non distante dal luogo dei fatti”, “facendo da

paciere nella discussione”. In seguito a una “lite accesa” –

sempre in base alla ricostruzione del gip – con il fermato, la

vittima e l’italiano risalivano in auto cercando di allontanarsi

ma l’indagato (in base a una testimonianza agli atti) “trascinava con violenza fuori” dalla vettura “e lo picchiava

fin tanto” che il tunisino non era riuscito a fuggire inseguito

da Obagbolo. Altri testi – secondo il gip – hanno quindi

assistito “all’epilogo tragico” dell’aggressione, con la vittima

colpita da calci e pugni da uno straniero “con felpa bianca”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte