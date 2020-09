Convocati Brasile: un solo ‘italiano’, è Danilo

(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 18 SET – C’è un solo ‘italiano’,

Danilo della Juventus, nella lista dei convocati del ct della

nazionale del Brasile, Tite, per le partite delle eliminatorie

mondiali del 9 ottobre a San Paolo contro la Bolivia e del 13 a

Lima con il Perù. Rispetto alle precedenti chiamate, mancano

nomi come Dani Alves, Ederson, il neo-juventino Arthur e

Gabigol. Entrano invece novità come il portiere Santos, Alex

Menino del Palmeiras e Rodrygo, giovanissima stella del Real

Madrid. Questi i convocati di Tite: – portieri: Alisson (Liverpool), Santos (Athletico

Paranaense), Weverton (Palmeiras); – difensori: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras),

Alex Telles (Porto), Renan Lodi (Atletico Madrid), Thiago Silva

(Chelsea), Marquinhos (Psg), Felipe (Atletico Madrid), Rodrigo

Caio (Flamengo); – centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool),

Bruno Guimaraes (Lione), Douglas Luiz (Aston Villa), Coutinho

(Barcellona), Everton Ribeiro (Flamengo); – attaccanti: Neymar (Psg), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesùs

(Manchester City), Everton Cebolinha (Benfica), Rodrygo (Real

Madrid), Richarlison (Everton). (ANSA).



