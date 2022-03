Condividi l'articolo





Il Rimini FC rende noto che il calciatore Filippo Di Ghionno è stato convocato dall’allenatore della Rappresentativa Nazionale Under 15 Sig. Roberto Chiti, per partecipare al “Torneo Memorial Cardoni – Lucarini” in programma a Soriano nel Cimino (VT) dal 29 al 30 Marzo 2022.

Giuseppe Meluzzi

Ufficio stampa Rimini FC

